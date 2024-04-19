Российские десантники взорвали дронами два танка ВСУ под Херсоном

Беспилотные расчеты десантников ВС РФ поразили три украинских самоходки и два танка на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Минобороны .

«Расчет разведывательного БПЛА ZALA российских десантников обнаружил три самоходные артиллерийские установки и два танка ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал их поражение „Ланцетами“, — указали в МО.

Отмечается, что БПЛА работают 24 часа в сутки. Они оборудованы различными оптическими приборами и тепловизорами для поиска целей и их идентификации.

В Минобороны добавили, что беспилотные расчеты постоянно отслеживают и передают в командные пункты позиции ВСУ, огневые точки противника, технику и склады.