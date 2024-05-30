Российские «Аллигаторы» сорвали ротацию киевских боевиков

сегодня в 06:17

Ударная группа авиации ВКС РФ ударила по украинским подразделениям в зоне ответственности «Северной» группировки войск, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м „Аллигатор“, транспортно-боевого вертолета Ми-35м и многоцелевого вертолета Ми-8 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Север“», — сказано в сообщении.

В район боевой работы пилоты шли на предельно малой высоте и с использованием рельефа местности. Вертолеты нанесли поражение противнику с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8. Экипажи винтокрылых машин выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу.

«По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Штатно вернулись на аэродром вылета», — рассказал штурман Ми-35м Владислав.