Россияне проголосовали за поддержку Ирана и арабских государств

Согласно результатам опроса среди читателей проекта Новости Mail, 25% россиян считают, что в конфликте на Ближнем Востоке Москва должна поддержать Иран и арабские государства, сообщает Газета.ru .

44% респондентов, как отметили исследователи, придерживаются мнения, что России не следует занимать ни одну из сторон в конфликте. 41% опрошенных выступил за поддержку арабских стран, тогда как 8% отдали предпочтение Израилю.

Что касается возможности вмешательства России, 27% участников опроса считают, что стране стоит участвовать в урегулировании конфликта, а 22% высказались, что скорее стоит, чем не стоит это делать.

При этом 25% опрошенных считают, что лучше полностью отстраниться от ситуации на Ближнем Востоке, а 18% — скорее отстраниться, чем нет.