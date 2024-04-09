Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Москва запросила заседание СБ ООН на 12 апреля по поставкам Западом оружия Украине, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Запросили на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму. Постараемся подобрать на него интересного докладчика», — указал дипломат.

Постпред уточнил, что 11 апреля представители западных государств запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали химическое оружие в ДНР.