Россия входит в тройку сильнейших военно-морских держав в мире - эксперт

Сегодня Россия входит в тройку сильнейших военно-морских держав в мире, а российский флот, который насчитывает свыше двухсот кораблей и более 20 атомных подводных лодок, обеспечивает суверенитет страны. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

Однако состояние флота в России не всегда было столь успешным, как в наши дни. После распада СССР наблюдались серьезные проблемы с развитием морского потенциала государства. Именно в этот период отрасль нуждалась в системе поддержки, которая позволила бы на регулярной основе пополнять флот новыми стратегическими ракетоносцами.

«Благодаря особому вниманию Владимира Путина к сфере судостроительная промышленность за последние 10 лет перешла к модели полного импортонезависимого производства кораблей и судов», - отметил эксперт.

Как итог, качественно новая самостоятельная отрасль не только обеспечивает имеющийся флот, но и ежегодно наращивает мощь уникальными с точки зрения технологий решениями.

«Особенно заметна роль боевого состава российского флота в условиях СВО, в том числе в защите Крыма и всего черноморского побережья», - обозначил Халилов.

Сегодня обеспечение морских коммуникаций играет стратегическую роль в защите территориальных вод страны, которые простираются на тысячи километров, а постоянный ввод новых судов в эксплуатацию заставляет Запад не только считаться с серьезным уровнем развития ВМФ РФ, но и пытаться догнать Россию в развитии судостроительной отрасли.