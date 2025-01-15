Россия спишет часть долга Армении за счет оружия

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Ереван и Москва договорились частично снизить долг республики за счет оружия, которое армянская сторона оплатила и не получила. Ранее Ереван утверждал, что заказал российского оружия на «миллионы долларов», но не получил партию. Источники местной газеты «Жоховурд» утверждали, что Армения более года не забирала изготовленные для нее вооружения, сообщает РБК со ссылкой на news.am .

По словам главы Минобороны РА, договоренность о частичном погашении армянского долга перед Россией достигнута.

«Есть договоренности, которые могут иметь последствия. Однако есть и договоренности, которые выполняются в срок», — добавил он.

МИД России пока не комментировал эту информацию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагал вычесть часть долга Еревана перед Москвой за счет оружия «на миллионы долларов», которое республика заказала, но не получила. Глава Минфина Ваге Ованнисян утверждал, что часть российской поставки не дошла до республики, часть пришла с опозданием.

Армянская «Жоховурд» заявляла, что еще до весны 2022 года Минобороны Армении заключало контракт с российским заводом АО «НПО „Сплав“», который делал ракеты для РСЗО «Смерч». Источники газеты отмечали, что российское предприятие выполнило заказ и более года пыталось связаться с МО РА с просьбой забрать оружие, однако Ереван не организовал перезозку.