Россия разрешила Украине участвовать в заседании СБ ООН

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Россия дала возможность Украине присутствовать на заседание Совета Безопасности ООН по просьбе США, пишет РИА Новости.

По словам политкоординатора постпредства в организации Надежды Соколовой, Киев нарушил протокол ООН при подаче заявления, направив письмо «из одной строчки».

«За украинцев пришлось просить американцам. Мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ», — написала Соколова в своем Telegram-канале.

Причиной созыва Совбеза стал инцидент в Киеве при отражении атаки украинским ПВО. Одна из ракет западного ЗРК NASAMS попала по детской больнице.