Россия помогла освободить захваченных исламскими боевиками чадских пленных

сегодня в 21:23

Минобороны России сообщило, что военнослужащие помогли коллегам из Республики Чад освободить плененных чадских бойцов, которых захватили исламские боевики, пишет РИА Новости .

Чадские военные провели в плену в Центральной Африке 9 месяцев. Их содержали в нечеловеческих условиях и пытали исламские боевики.

«После успешного проведения операции по освобождению все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российскими медиками была оказана необходимая квалифицированная помощь и проведены операции по извлечению осколков», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские военные сопровождали освобожденных солдат, пока они добирались до дома. Министр обороны Чада поблагодарил Россию за помощь и назвал нашу страну надежным партнером.

Ранее российские военные спасли бойца Вооруженных сил Украины, которого сослуживцы бросили на позиции под Купянском. Мужчина был ранен.