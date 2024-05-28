Россия помогла освободить захваченных исламскими боевиками чадских пленных
Минобороны России сообщило, что военнослужащие помогли коллегам из Республики Чад освободить плененных чадских бойцов, которых захватили исламские боевики, пишет РИА Новости.
Чадские военные провели в плену в Центральной Африке 9 месяцев. Их содержали в нечеловеческих условиях и пытали исламские боевики.
«После успешного проведения операции по освобождению все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российскими медиками была оказана необходимая квалифицированная помощь и проведены операции по извлечению осколков», — сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что российские военные сопровождали освобожденных солдат, пока они добирались до дома. Министр обороны Чада поблагодарил Россию за помощь и назвал нашу страну надежным партнером.
Ранее российские военные спасли бойца Вооруженных сил Украины, которого сослуживцы бросили на позиции под Купянском. Мужчина был ранен.