Россия помогала Израилю во время июньской войны с Ираном, заявили в Тегеране

Россия якобы предоставляла Израилю разведданные во время «двенадцатидневной войны» с Ираном в июне 2025 года, утверждает член иранского Совета по определению политической целесообразности Сейед Мохаммад Садр. По его словам, Москва поделилась с Тель-Авивом информацией «о расположении систем ПВО в Иране», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на интервью чиновника каналу Seenergyir.

По словам Садра, вооруженный конфликт Ирана и Израиля (13-24 июня) якобы показал, что стратегический союз Москвы и Тегерана «бесполезен».

«Например, они (Россия.— прим. „Ъ“) всего лишь заявили: „Мы не рады, что Израиль напал на Иран“», — утверждает он.

В качестве примера Сандра привел отношения России с членом НАТО Турцией, которой Москва согласилась продать ракетные комплексы С-400.

«Что такое НАТО? Оно против России. Россия согласилась продать Турции С-400. Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы долго говорили», — сказал он.

Вместе с тем иранский чиновник добавил, что у Тегерана с Москвой должны быть «очень серьезные отношения».

«Мы соседи. Но доверять нельзя», — заявил Садр.

Во время «двенадцатидневной войны» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что готовность Кремля оказать Ирану военную и иную помощь в идущем конфликте будет зависеть от того, с каким запросом Тегеран обратится к Москве. Он не отвечал на вопрос, готова ли РФ передать иранцам средства противовоздушной обороны (ПВО), например, С-300 или С-400.

Между Россией и Ираном заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.