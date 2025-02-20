Россия отправляет солдат в Африку для уничтожения терроризма

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МИД: Россия помогает Альянсу государств Сахеля военными в борьбе с терроризмом

РФ оказывает помощь африканскому Альянсу государств Сахеля в борьбе с терроризмом, отправляя в страны военных специалистов, подготавливая солдат, правоохранителей. Об этом рассказала РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой министерства иностранных дел России Татьяна Довгаленко.

Помимо этого, РФ отправляет партнерам оборудование, помогает в области социально-экономического развития. Задача сотрудничества с африканскими странами — усилить их контртеррористические возможности. Также Россия хочет увеличить боеспособность вооруженных сил стран объединения.

В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Довгаленко отметила, что создание такого сообщества позволяет обеспечивать нацбезопасность государств, а также решать различные социально-экономические задачи.

Ранее сообщалось, что у России может появиться новая военно-морская база в Судане.