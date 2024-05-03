Россия объявила в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко

МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко по уголовной статье, пишет ТАСС со ссылкой на данные базы ведомства.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко, соответствующая информация также есть в базе розыска.

В конце апреля ведомство объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского предпринимателя Сеяра Куршутова, активиста Геннадия Друзенко и украинских телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.

Все указанные граждане разыскиваются по уголовной статье. Против них возбуждены новые дела по УК РФ.