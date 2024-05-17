сегодня в 13:09

В Подмосковье подвели итоги регионального фестиваля для студентов с ОВЗ

На базе ДК «Созвездие» в Дмитрове подвели итоги первого регионального фестиваля «Передай добро по кругу» для студентов с ограниченными возможностями здоровья из профессиональных образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Фестиваль проходил в рамках Года семьи и был организован Дмитровским техникумом и региональной школой тьютора. Участники представили видеоролики с рассказами о семейных традициях и увлечениях.

В результате конкурса определились победители в трех номинациях: «Умелые ручки»: 1 место — Валерия Конаева (Павлово-Посадский техникум), 2 место — Максим Маричев (Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. В. И. Бондаренко), 3 место — Снежана Акопян (Сергиево-Посадский колледж); «Семейные истории»: 1 место — Сергей Сериков (Дмитровский техникум), 2 место — Никита Чердаков (Дмитровский техникум), 3 место — Алена Цыплягина (колледж «Коломна»); «Традиции нашей семьи»: 1 место — Олег Касимов, Алла Войтенко, Ирина Попкова (Луховицкий аграрно-промышленный техникум), 2 место — Максим Ларченко (колледж «Энергия»), 3 место — Владимир Музыка (Бронницкий автомобильно-дорожный колледж).

Гран-при фестиваля получил Милан Коваленко из Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа (Республика Беларусь). Все участники получили дипломы и подарки от спонсоров — предприятий «Мосагрофуд-Д» и «Дмитровский молочный завод».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.