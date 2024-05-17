Украинцы довели Наташу Королеву до слез из-за выступления с георгиевской лентой

Украинцы довели Наташу Королеву до нервного срыва. Артистка подверглась хейту за выступление с георгиевской ленточкой на День Победы, сообщает SHOT.

Певица уехала на восстановление в санаторий, расположенный в Пятигорске. Она поселились в номер, стоимость которого составляет примерно 100 тыс. рублей за сутки.

Королева на 9 Мая исполнила песню «Только ты не умирай» с георгиевской лентой на груди и выложила пост с видео в социальных сетях. На Украине, откуда артистка родом, такой символ под запретом с 2017 года. Певица в праздник рассказала своем дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Несмотря на это, в комментариях артистку захейтили жители Украины.

Мама певицы осудила СВО, при этом сама уже много лет живет в США.