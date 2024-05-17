В Домодедове специалисты ветслужбы спасли четверых котят

В городском округе Домодедово специалисты Госветслужбы спасли котят, которых выбросили в мусорный контейнер, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Местная жительница услышала жалобный писк из мусорки и сразу сообщила о случившемся специалистам ветеринарной станции. Прибывшие на место ветеринары обнаружили в ней четырех котят в переноске. Животные находились в сильном стрессе.

После котят осмотрели в ветеринарной клинике, они не получили никаких повреждений. Сейчас животные находятся в стационаре у них отличный аппетит, им проводят антибиотикотерапию и курс витаминотерапию. Зверькам уже ищут дом и заботливых хозяев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.