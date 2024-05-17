Основатель «Землян» призвал звезд платить бойцам СВО за подбитую западную технику

Продюсер и основатель музыкальной группы «Земляне» Владимир Киселев призвал звезд российской эстрады премировать военных ВС России за уничтожение тяжелой западной техники на полях спецоперации на Украине. На pre-party премии телеканала RU.TV Киселев также отметил, что с подобной идеей ранее он выступил лично.

Основатель «Землян» активно помогает российским военнослужащим, инициирует благотворительные акции и участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей новых регионов РФ. Киселев полагает, что долг каждого артиста в России — помогать своей армии, бойцы которой сейчас находятся на поле боя.

«Я считаю, что это самое важное — отдавать дань тем людям, которые находятся сейчас на военных действиях. Поддерживать бойцов, людей, которые дают возможность нам быть в Москве, на наших мероприятиях», — высказался продюсер.

В связи с этим Киселев обратил внимание, что на многих мероприятиях «Русской Медиагруппы» теперь присутствует патриотический блок. По словам продюсера, такая традиция будет продолжаться.

Киселев также поблагодарил именитых артистов — Григория Лепса, Дениса Майданова, Дмитрия Певцова и основанную им группу «Земляне», которые поддержали идею по выплатам бойцам СВО за подбитую тяжелую воентехнику западного производства.