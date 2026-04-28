Россия может помочь Ирану подписать соглашение с Соединенными Штатами

Если Иран отправит обогащенный уран РФ, то сможет подписать более выгодное и устойчивое мирное соглашение с Соединенными Штатами. Он отметил, что, если бы Тегеран сразу принял предложение Москвы о помощи и отправил ресурс ей, то переговоры с США проходили бы быстрее, выразил мнение в разговоре с ТАСС политолог и эксперт по международным отношениям Рухолла Модаббер.

Также контакты с Соединенными Штатами принесли бы больше выгоды исламской республике.

Основным момент визита в РФ министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи была передача послания российскому президенту Владимиру Путину от нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Согласно ему, Тегеран, как и раньше, будет стремиться к расширению сотрудничества с Россией.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии на две недели для ведения переговоров. 21 числа его продлили.

