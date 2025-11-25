Российские и украинские представители проводят прямые переговоры в Абу-Даби, утверждает Axios со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, изначально переговоры велись между Москвой и Вашингтоном, но в городе оказались и украинские делегаты, которые присоединились к консультациям. В Кремле, Белом доме и на Банковой эту информацию пока не комментировали.

Газета пишет, что в переговорах с американской стороны участвует министр армии Дэниэл Дрисколл.

«Министр Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм», — заявил пресс-секретарь Дрисколла подполковник Джефф Толберт.

В Абу-Даби также находится киевская делегация во главе с начальником Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым*. Украинские представители, по словам собеседника Axios, «проводят переговоры как с американской, так и с российской сторонами».

«Руководители украинской и российской военной разведки должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме. Поездка Дрисколла в Абу-Даби стала неожиданностью для сторон и изменила первоначальный план», — утверждается в статье.

В США заявляли, что Украина согласна заключить соглашение по урегулированию конфликта, но «остались некоторые незначительные детали, которые необходимо уладить».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга