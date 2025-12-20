Россия и Таиланд продолжают диалог о внедрении платежной системы «Мир»

Переговоры между Россией и Таиландом о возможности использования национальной платежной системы «Мир» на территории королевства продолжаются. Об этом в кратком комментарии ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Переговоры продолжаются», — отметил дипломат.

Подробностей о текущем этапе обсуждения или возможных сроках реализации проекта дипломат не привел.

Диалог по этому вопросу длится уже несколько лет. Еще в ноябре 2022 года посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават выражал надежду на скорое начало работы системы. В 2023 году тему обсуждали на уровне министров иностранных дел двух стран.

Развитие сотрудничества в финансовой сфере рассматривается как важный элемент укрепления двусторонних связей, особенно на фоне роста туристического потока из России в Таиланд и необходимости обеспечения удобства расчетов для граждан.

