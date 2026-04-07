Россия и Китай заблокировали проект резолюции ООН по Ормузскому проливу

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции ООН по Ормузскому проливу, которая предусматривала использование военной силы против Ирана для обеспечения свободного судоходства, сообщает агентство Bloomberg .

За принятие резолюции, которую подготовил Бахрейн, проголосовали 11 членов Совета Безопасности ООН, еще два воздержались.

Документ наделяет международные силы полномочиями применять «все необходимые меры» для обеспечения свободного прохода судов через пролив. 3 апреля Россия, Китай и Франция заблокировали проект резолюции, выступив против формулировок, которые разрешают силовые меры.

28 февраля после начала военной операции США и Израиля власти Ирана заблокировали судоходство в Ормузском проливе. При этом Тегеран разрешил проход дружественным странам, в том числе РФ, Китаю и Индии.

Ранее стало известно, что Иран обратился к России с просьбой заблокировать проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу.

