Россия и Китай заблокировали проект резолюции ООН по Ормузскому проливу
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции ООН по Ормузскому проливу, которая предусматривала использование военной силы против Ирана для обеспечения свободного судоходства, сообщает агентство Bloomberg.
За принятие резолюции, которую подготовил Бахрейн, проголосовали 11 членов Совета Безопасности ООН, еще два воздержались.
Документ наделяет международные силы полномочиями применять «все необходимые меры» для обеспечения свободного прохода судов через пролив. 3 апреля Россия, Китай и Франция заблокировали проект резолюции, выступив против формулировок, которые разрешают силовые меры.
28 февраля после начала военной операции США и Израиля власти Ирана заблокировали судоходство в Ормузском проливе. При этом Тегеран разрешил проход дружественным странам, в том числе РФ, Китаю и Индии.
Ранее стало известно, что Иран обратился к России с просьбой заблокировать проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу.
