Россия и Белоруссия подпишут договор о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин дал указание поддержать инициативу министерства иностранных дел России и заключить соглашение о гарантиях безопасности с Белоруссией, сообщает «Царьград» .

Глава государства одобрил предложение МИД о подписании договора с Белоруссией, поручив осуществить этот шаг в рамках Союзного государства. Соответствующая информация была размещена на официальном портале правовых актов.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — отмечено в распоряжении.

Стоит отметить, что проект данного соглашения уже получил одобрение от Александра Лукашенко. В дальнейшем это соглашение станет основой для ведения переговоров, при этом МИД Белоруссии будет наделен полномочиями для их проведения.

Работа над соглашением о гарантиях безопасности Союзного государства была завершена 11 ноября. Новый документ заменит соглашение, принятое в 1999 году. В обновленном договоре прописано положение о взаимном противостоянии Европейскому союзу, недружественно настроенным государствам НАТО и США. Основная цель заключается в достижении взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества.