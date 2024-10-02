Майк Помпео: экономический путь России должен быть с Западом, а не с Африкой

Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россию нужно вернуть в экономическое сотрудничество с Западом и убедить, что она получит большую выгоду от такого партнерства. С таким заявлением экс-глава Госдепа выступил в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лекусом (Алексеем Столяровым), сообщает Газета.ru .

По мнению Помпео, будет лучше, если Россия усилит партнерство с западными странами, а не с Африкой и Глобальным Югом. Бывший руководитель американской дипломатии также уверен, что Москве не нужно отдаляться от Запада.

«Если бы эта война закончилась, мы бы начали начать возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними. Ничего мудреного в этом нет», — говорит Помпео на видео, опубликованном в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса.

Экс-госсекретарь убежден, что россиян нужно «притянуть назад» к европейской модели. Он также надеется, что Россия в будущем решится стать звеном западной экономической системы.