Росгвардию вооружили реактивной артиллерией и танковыми пушками

Росгвардейцы впервые получили на вооружение самоходные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также танковые и противотанковые пушки. Об этом заявил директор Росгвардии генерал-армии Виктор Золотов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Особо глава ведомства отметил, что за счет расширения линейки применяемого войсками „тяжелого“ вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии», — говорится в заявлении.

По словам Золотова, за время проведения СВО силы Росгвардии улучшились и нарастили боевой потенциал. К участию в боевых действиях также привлекались все артиллерийские подразделения и части ведомства, выполнившие свыше 60 000 огневых и тактических задач.

Ранее росгвардейцы Подмосковья продемонстрировали защиту от автоугона и агрессивных водителей.

