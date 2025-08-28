сегодня в 18:55

Росгвардейцы Подмосковья показали защиту от автоугона и агрессивных водителей

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области провели показательные учения, в ходе которых продемонстрировали работу технических средств охраны, срабатывающих при попытке угона транспортного средства и действия наряда группы задержания при поступлении тревожной сигнализации, установленной в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка показали алгоритм мероприятий при получении сигнала «тревоги» от владельца автомобиля, оказавшегося в угрожающей ситуации на дороге среди агрессивных участников дорожного движения, а также пресечение действий условного злоумышленника, осуществляющего попытку угона автотранспорта и его дальнейшее задержание.

Подобные практические учения являются неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников Росгвардии и позволяют совершенствовать навыки оперативного реагирования на тревожные сигналы, технику совместных действий и повышать мастерство каждого сотрудника в реальных условиях.

Более 2 тыс. автогаражей и транспортных средств жителей Подмосковья уже взяла под охрану Росгвардия.

Система Росгвардии «АВО» является федеральной и действует на всей территории России, ей оснащаются транспортные средства, осуществляющие внутренние и междугородние грузопассажирские перевозки, школьные автобусы и легковые транспортные средства жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.