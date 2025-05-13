Роман Абрамович появился на заседании попечительского совета Большого театра

Миллиардера Абрамовича заметили на совещании в Кремле

Бизнесмен Роман Абрамович неожиданно появился в Кремле 13 мая, где принял участие в заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк» .

На фото и видео, опубликованных журналистами, видно, как он общается с высокопоставленными чиновниками, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова.

«Абрамович поздоровался с Набиуллиной и помахал кому-то через стол — вероятно, мэру Москвы Сергею Собянину или мэру Санкт-Петербурга Александру Беглову», — сообщает канал.

Сам Абрамович после окончания мероприятия никак не прокомментировал свой приезд в Москву.

Ранее он выступал посредником на переговорах между Россией и Украиной в 2022 году, но с тех пор редко появлялся на публичных мероприятиях в России.