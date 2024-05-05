Рогов: ВСУ перестали физически контролировать Работино
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Село Работино на ореховском направлении запорожской линии перешло в серую зону из-за того, что ВСУ больше его не контролирует, сообщает РИА Новости.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что село Работино на ореховском направлении больше не контролируется украинской армией.
На данный момент основной задачей является взятие высот рядом с населенным пунктом.
Ранее основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села.
А 1 Мая российские военные подняли флаг России над селом.