РЭО: свыше 100 единиц спецтехники для вывоза мусора направят в новые регионы

В рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, утвержденной Правительством РФ, Российский экологический оператор (РЭО) продолжает безвозмездно передавать новым регионам специализированную технику для работы с ТКО, а также контейнеры и бункеры. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

«В июне этого года с регионами заключены договоры безвозмездной передачи 107 единиц специализированной техники для обращения с ТКО. Увеличение парка спецтехники позволит регионам повысить эффективность и качество услуги, которую получают жители», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Согласно этим соглашениям, Донецкая Народная Республика получит 38 единиц техники, Луганская Народная Республика — 28, Запорожская область — 15, а Херсонская область — 26.

«В первом квартале 2025 года регионам уже было передано 29 единиц техники и 2 811 контейнеров и бункеров. С июля мы начинаем вторую часть поставки. На данный момент заключены договоры на поставку еще 107 единиц техники. 2 июля было передано 23 единицы техники, в том числе 10 мусоровозов в Донецкую Народную Республику и 10 мусоровозов, 2 ломовоза и 1 бункеровоз в Луганскую Народную Республику. Увеличение парка спецтехники позволит регионам повысить эффективность и качество предоставления услуги по обращению с ТКО», — уточнил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Для развития системы обращения с отходами и улучшения сбора мусора с 2024 года в ДНР, Запорожской и Херсонской областях работают региональные операторы по ТКО.

В Луганской Народной Республике 2 июля приказом местного Минприроды оператором назначено АО «Экогород», которое начнет вывоз отходов с 1 января 2026 года.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — построить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в повторное использование.