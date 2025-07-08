Гарбузов: предприятие Москвы расширит выпуск авиационных двигателей

При участии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию «Ростех», привлекла льготный инвестиционный кредит на обновление оборудования. Это позволит нарастить объемы серийного выпуска авиационных двигателей. Документ о сотрудничестве был подписан генеральным директором МФППиП Сергеем Чумичевым и главой ОДК Александром Грачевым в рамках международной выставки ИННОПРОМ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столица активно развивает авиационную отрасль, повышая локализацию производства ключевых компонентов.

«Один из ведущих производителей авиадвигателей привлек по программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный инвестиционный кредит, который будет направлен на техническое переоснащение площадки для увеличения серийного выпуска востребованных турбореактивных двигателей», — рассказал Гарбузов.

В столице сегодня действует свыше 40 предприятий авиационной сферы — КБ, заводы, инженерные центры и НИИ. Их стабильному росту способствует комплексная поддержка городских властей.

По словам Чумичева, программа льготного кредитования для промышленности стартовала в 2022 году как эффективный инструмент финансирования.

«За это время московские предприятия привлекли уже более 230 млрд рублей, которые были вложены в создание новой промышленной инфраструктуры, приобретение современного оборудования, а также инвестированы в передовые научные разработки и увеличение объемов выпуска критически значимой продукции», — отметил Чумичев.

ОДК реализует в Москве масштабный проект по созданию центра двигателестроения на базе ПК «Салют». Здесь возводятся новые цеха, оснащаемые передовыми технологиями. Запуск центра позволит нарастить производство двигателей для самолетов и вертолетов. Сейчас предприятие выпускает серийные авиамоторы и участвует в разработке новейших силовых установок, включая ПД-14, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01.

Как рассказал Грачев, ОДК последовательно модернизирует производственные мощности.

«Сейчас на территории московского предприятия ОДК реализуются несколько проектов, один из которых направлен на расширение парка современного оборудования. Поддержка со стороны фонда позволит направить дополнительные средства на развитие столичного предприятия», — добавил он.