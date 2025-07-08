Шатурские семьи, прожившие более 25 лет вместе, поделились секретами счастья

В Шатуре в преддверии Дня семьи, любви и верности для супругов устроили чаепитие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вы прожили вместе в любви и согласии более четверти века. Всего вы добились сами, воспитали детей достойными членами нашего общества. Мы гордимся нашими семьями. Для молодых вы — пример», — поздравил семьи председатель Общественной палаты округа Константин Петров.

Семьи рассказали о себе, поделились секретами семейного счастья и успехами детей.

Так, супруги Наталья и Алексей Семеновы вместе уже 28 лет. Семья многодетная. Семеновы воспитывают четверых детей. Все дети творческие. Старшая дочь Софья окончила факультет дизайна знаменитой Строгановки. Ее дипломную работу признали лучшей, а золотую медаль девушка получила из рук президента Академии художеств Зураба Церетели. Сын Федор в этом году поступает в Гнесинку. Иван — выдающийся программист. Младший Сергей — папин помощник, помогает строить дачу.

Супруги Кожарины рука об руку идут уже 27 лет. Вера и Александр познакомились еще в школе. В 21 год сыграли свадьбу. Потом на свет появился первый ребенок, а сейчас в семье Кожариных уже четверо детей.

«Все очень просто: любить, дружить и, конечно, жить для семьи — это самое главное», — рассказали супруги.

Супруги Васильевы вместе уже 35 лет. Воспитали двух сыновей. А еще Елена и Юрий — приемные родители. Под опекой четверо детей, еще двое ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, живут у Васильевых как в ресурсной семье. Детей Елена и Юрий приучают к труду. У семьи большое хозяйство. Есть корова, телята, поросята.

Самый богатый семейный опыт — у Олега Новодворского и Ольги Храмовой. В прошлом году супруги отпраздновали золотую свадьбу. Олег Алексеевич и Ольга Дмитриевна познакомились в институте. Всю жизнь проработали в одной лаборатории. Сначала 10 лет в МГУ, потом в Институте проблем лазерных и информационных технологий. Супруг до сих пор в строю. Двое детей уже взрослые, зато есть шестеро внуков. А секрет семейного счастья прост:

«Не бывает, чтобы все было гладко, и шероховатости есть. Семья — это прежде всего большой труд. Нужно любить друг друга, понимать друг друга», — рассказали супруги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.