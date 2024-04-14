Рогов: ВС РФ ударили по складам со снарядами, которыми обстреливали Энергодар

Российские военнослужащие ударили по украинским складам с техникой и боеприпасами в селе Чкалово Днепропетровской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости .

Он уточнил, что при помощи этого вооружения ВСУ обстреливали Энергодар и Каменско-Днепровский район Запорожской области. Населенный пункт находится на правом берегу Днепра.

Также Рогов добавил, что после нанесения удара случилась вторая детонация. К месту взрыва направилась украинская скорая помощь.

Ранее в МО РФ сообщали об огневом поражении ВСУ на херсонском направлении, где действуют подразделениями группировки войск «Днепр». Потери киевских боевиков достигли до 55 человек.