Рогов назвал Борреля «циничным негодяем»

«Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом», — указал Рогов.

Боррель ранее осудил удары БПЛА по ЗАЭС, указав, что подобные инциденты увеличивают риски катастрофы. При этом он призывает ВС РФ выйти с территории станции.

В воскресенье украинский дрон ударил по куполу шестого энергоблока, однако критических повреждений атака не нанесла. После этого БПЛА атаковали столовую и грузовой порт. Также в начале недели там был сбит еще один беспилотник ВСУ. Во вторник дрон прилетел в уникальный тренажерный центр ЗАЭС