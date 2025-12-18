Рютте заявил, что США, Венгрия и Словакия против принятия Украины в НАТО

Соединенные Штаты, Словакия и Венгрия не согласятся на принятие Украины в Североатлантический альянс. Вопрос принципиальный, а также практический, рассказал генсек НАТО Марк Рютте журналистам в Варшаве, сообщает РИА Новости .

Любое государство в евроатлантическом регионе имеет право хотеть присоединиться к НАТО. Однако ряд членов Североатлантического альянса не согласятся с принятием Украины.

Соответственно, единогласного согласия на вступление страны нет. Такое мнение выражают Соединенные Штаты, Венгрия и Словакия.

Ранее политолог Малек Дудаков сказал, что Соединенные Штаты предлагают европейским государствам отправить войска на Украину для ослабления ЕС, усиления собственных позиций на переговорах по конфликту. При этом Вашингтон вряд ли пошлет туда своих солдат.

