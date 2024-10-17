Рютте: у НАТО нет доказательств присутствия военных КНДР на Украине

НАТО не располагает доказательствами того, что войска КНДР принимают участие в конфликте на Украине, заявил генсек альянса Марк Рютте. По его словам, никаких подтверждений этого факта нет, сообщает ТАСС .

Рютте отметил, что у НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине. При этом альянс считает, что Пхеньян оказывает военное содействие России, якобы поставляя «оружие и технологии».

Генсек НАТО отметил, что министры обороны альянса уже вели обсуждение на тему того, какую предполагаемую роль могут играть КНДР, Китай и Иран в конфликте на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский на это заявил, что якобы, «по его разведывательной информации», КНДР направила свои войска в Донбасс и Новороссию. Он добавил, что Пхеньян якобы «готовит тысячи солдат для отправки на Украину». Зеленский пообещал рассказать НАТО, когда КНДР «приступит к их переброске».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что утверждения об участии военных КНДР в российской спецоперации на Украине напоминают «информационную утку».