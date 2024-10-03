Рютте: страны, предоставляющие Киеву оружие, сами решат вопрос об ударах по РФ

Страны контактной группы по Украине снова планируют обсудить вопрос о снятии ударов по России западным оружием. По словам нового генсека НАТО Марка Рютте, каждая страна, оказывающая военную помощь Киеву, самостоятельно будет решать, можно использовать ее оружие для ударов по России или нет, пишет ТАСС .

«Президент Байден (президент США Джо Байден — ред.) проведет встречу в субботу, 12 октября, с союзниками и, конечно, с Украиной с фокусом на вопросе снятия ограничений (на удары по территории РФ — ред.)», — заявил Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве.

Последняя встреча контактной группы по вопросам Украины состоялась 6 сентября 2024 года. На ней обсуждали в том числе поставки Киеву противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Рютте после вступления в должность генсека НАТО приехал в Киев с официальным визитом. Он заявил, что главными его задачами станут вопросы наращивания военной и финансовой помощи для Украины.