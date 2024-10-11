Рижские власти снесут памятник «прославлению Российской империи»

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Памятник русскому военному деятелю Михаилу Барклаю де Толли снесут в Риге по решению местных депутатов, сообщает РЕН ТВ .

По данным портала гостелерадио Латвии LSM, инициатива принадлежит вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу.

По его мнению, монумент является «знаком прославления Российской империи и восхваления русификации».

В Русском союзе Латвии не согласились с решением властей и намерены провести акцию протеста, указано в публикации.

Ранее в Риге приняли решение о сносе памятника поэту Александру Пушкину, подаренного городу российским посольством.