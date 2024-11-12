Риторика Фридриха Мерца эффектная, но не эффективная – политолог

«(Фридрих - ред.) Мерц придерживается, скажем так, праволиберальной риторики, через ужесточение позиции по отношению к России – это эффектно, но не эффективно. У Германии ограниченные возможности: передать они могут крайне немного, и даже 100–200 ракет — это маловероятный максимум, который вряд ли изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения», – сказал Косоруков.

Он добавил, что одними ракетами в данном случае Украине не обойтись: необходимы системы ПВО, авиация, средства связи и подготовка специалистов, операторов.

«Вся эта риторика, хоть и эффектная, не может реально изменить баланс сил на фронте. И это при том, что у Германии, условно говоря, нет достаточных вооруженных сил, чтобы действительно помочь Украине, — максимум, что они могут предложить, - советников или технических специалистов», – пояснил политолог.

Косоруков отметил, что таким образом, Мерц отрабатывает свою программу, направленную на привлечение радикально настроенного антироссийского электората. Но маловероятно, что это принесет успех ХДС на выборах или приведет к реализации такой антироссийской политики.

«Пока существуют такие политики, как Мерц, не стоит ожидать ни мира, ни стабильного геополитического существования Германии в Европе. Эта линия на обострение и ультиматумы в отношении России показывает, что история, видимо, ничему не учит. Политик, заявляющий о необходимости ударов по России чужими руками, перекликается с периодом середины XX века, когда Германия избрала милитаристский и антироссийский, а тогда — антисоветский, курс. Хочется сказать: «Мерц, одумайся и вспомни историю»», – заключил эксперт.