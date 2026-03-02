Риски есть: решатся ли США ударить по России «как по Ирану»

«Можно быть уверенным, что США не отважатся нанести удар по России. Сейчас у нас сохраняется ядерный паритет, а по техническим характеристикам носителей ядерного оружия мы по некоторым видам носителей оставили американцев далеко позади. Технологический суверенитет — не просто красивая конструкция, это возможность обеспечить безопасность страны и сохранить миллионы человеческих жизней, не говоря о том, что наличие ядерных арсеналов у Российской Федерации является самым надежным гарантом того, что Третья мировая война не начнется», — подчеркнул Сипров.

Он отметил, что на Западе есть и горячие головы, которые хотят всеми правдами и неправдами сокрушить Россию, если не военным путем, то путем взрыва страны изнутри. РФ не удалось разгромить на поле боя силами вооруженных сил Украины.

«Противник делает ставку на диверсионно-террористическую деятельность в нашей стране, на индивидуальный террор, в том числе против высших военных и политических руководителей, и на дестабилизацию экономики в нашей стране. Возможно ли использование против России иранского сценария? Такие риски, конечно же, есть», — заключил эксперт.

