Рид: США могут не выдержать еще четыре года при нынешнем курсе

Бывшая помощница политика Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид в интервью РИА Новости заявила, что в настоящее время происходит падение американской империи.

Она сравнила этот процесс с упадком Римской империи и распадом Советского Союза.

«Американцы сыты по горло бесконечными войнами. …Сейчас США погружается в хаос», — подчеркнула Рид.

По ее словам, если действующий президент Дональд Трамп не переключится на решение внутренних проблем и не «возьмется за ум», страна может не справиться с вызовами в ближайшие годы.

Это заявление прозвучало на фоне рекордно низкого уровня доверия американцев ко всем ветвям власти, который, согласно исследованию Gallup, достиг минимальных значений за последние 50 лет.

