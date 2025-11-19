Опрос показал минимальный уровень поддержки президента США

Президент США Дональд Трамп столкнулся с рекордным падением популярности — уровень одобрения его деятельности снизился до 38%, что является минимальным показателем за весь период его второго президентского срока, сообщает ТАСС .

Согласно совместному исследованию агентства Reuters и службы Ipsos, проведенному 14–17 ноября, 60% американцев негативно оценивают работу главы Белого дома.

Основными причинами недовольства респонденты назвали рост цен и непрозрачное расследование дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации секс-трафика с несовершеннолетними. Примечательно, что 70% опрошенных считают, что администрация умышленно скрывает информацию о клиентах Эпштейна, в круг общения которого входили многие влиятельные лица, включая самого Трампа и бывшего президента Билла Клинтона. Публикация части переписки Эпштейна демократами в Конгрессе усугубила кризис доверия к Белому дому, который характеризует эти действия как политически мотивированную попытку дискредитации.

В январе 2025 года рейтинг Трампа достигал 47%, однако с тех пор последовательно снижался, впервые опустившись ниже психологической отметки в 40%.

