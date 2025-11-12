Эпштейн в письме заявил, что Трамп знал о его преступлениях

Члены Демократической партии обнародовали письмо Эпштейна, в котором содержится намек на то, что американскому президенту Дональду Трампу было известно о его преступлениях. В письме утверждается, что президент США обращался к правой руке финансиста Гислейн Максвелл с просьбой «остановиться», пишет ТАСС .

В представленном конгрессменами-демократами электронном сообщении, принадлежащем осужденному за сексуальные преступления против несовершеннолетних Джеффри Эпштейну, утверждается, что Трамп был в курсе его преступной деятельности.

Американские законодатели, являющиеся представителями комитета Палаты представителей Конгресса по надзору, опубликовали заявление в социальной сети X, упомянув о «новых электронных письмах», полученных из материалов, предоставленных распорядителями имущества Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году. Демократы выразили мнение, что эти сообщения «вызывают серьезные вопросы о Дональде Трампе и о его осведомленности об ужасных преступлениях Эпштейна».

По информации властей США, Эпштейн занимался организацией посещений в свой дом десятков несовершеннолетних девушек. Гислейн Максвелл, являвшаяся доверенным лицом Эпштейна, была приговорена к 20-летнему тюремному сроку за участие в сексуальной эксплуатации подростков.

В другом письме, предположительно отправленном Эпштейном Максвелл в 2011 году, финансист утверждал, что Трамп «провел много времени» с одной из девушек в его доме. Ее имя было заменено словом «жертва», подразумевая одну из девушек, пострадавших от действий финансиста.

Ранее законодатели в США выложили фото, на котором уличенный в растлении несовершенных и других преступлениях американский финансист Джеффри Эпштейн держит банковский чек. На нем якобы написано имя американского президента Дональда Трампа.

