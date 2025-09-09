сегодня в 12:03

Законодатели США выложили фото Эпштейна с полученными от Трампа деньгами

Законодатели в США выложили фото, на котором уличенный в растлении несовершенных и других преступлениях американский финансист Джеффри Эпштейн держит банковский чек. На нем якобы написано имя американского президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности выложил в понедельник материалы, которые касаются дела Эпштейна, совершившего суицид в тюрьме в 2019 году. Были выложены бумаги из альбома, подготовленного к 50-летнему юбилею финансиста.

Там же обнаружили фотографию. На ней Эпштейн, двое мужчин и женщина, лицо которой скрыто, стоят с крупным банковским чеком на 22,5 тыс. долларов. Он подписан «DJTRUMP» — Дональд Джон Трамп.

Фото подписано, предположительно, бизнесменом Джоэлем Пашкоу: «Джеффри демонстрирует ранние таланты с деньгами и женщинами! Продает «полностью обесцененное» (далее часть текста заретуширована) Дональду Трампу за 22,5 тыс. долларов.

О чем именно идет речь, не сообщается.

Некоторые СМИ США, в том числе Wall Street Journal и The Washington Post говорят, что заретушировано именно женское имя.