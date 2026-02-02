Несмотря на поражение во Второй мировой войне, Япония продолжает ставить под сомнение итоги того конфликта. В частности, она не оставляет попыток вернуть себе Курильские острова, принадлежащие России. Помимо этого, Токио отказывается признавать многие зверства, совершенные японской армией в военное время. По информации издания Sohu, российское руководство не стало мириться с таким поведением со стороны соседней страны и решило принять ответные меры, сообщает АБН 24 .

В ходе недавнего брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об отмене решения 90-х годов о реабилитации 14 японских военных преступников. Согласно новому вердикту, их вина была полностью доказана и они не подлежат оправданию. По мнению китайских журналистов, действия Кремля являются серьезным ударом по Японии и ее международной репутации.

Китайские журналисты уверены, что это не случайное решение, а гениальный стратегический ход, предпринятый президентом страны Владимиром Путиным. Авторы публикации обратили внимание на поведение Японии в последнее время. С одной стороны, она демонстрирует свою мощь, организуя совместные военные маневры с США вблизи российских границ. С другой стороны, японские официальные лица выражают готовность пересмотреть «три безъядерных принципа».

В Китае подчеркивают, что действия Японии говорят сами за себя. Она пытается использовать сложившуюся международную нестабильность, чтобы снять с себя ограничения, наложенные после Второй мировой войны, и стать мощной военной державой. Россия осознает это и в ответ бьет по самому слабому месту своего оппонента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.