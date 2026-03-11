РФ считает удар по Дому русской культуры в Ливане актом военной агрессии

Удар израильских ВВС по Дому русской культуры в Ливане — акт военной агрессии. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, сообщает ТАСС .

8 марта Израиль совершил ракетный удар по пятиэтажному зданию в городе Набатия. Там на первом этаже находился Дом русской культуры. В результате атаки здание было разрушено.

Евстигнеева отметила, что удар был целенаправленным. Она заявила, что Россия решительно осуждает данную атаку и расценивает ее как акт военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в гуманитарных и просветительских целях.

Также она напомнила, что атаки Израиля 8 марта повредили здание российского Генконсульства в иранском Исфахане. РФ осуждает все нападения на диппредставительства.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что израильский удар по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован. По его словам, никакой военной деятельности в культурном центре не было.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.