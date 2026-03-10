сегодня в 22:57

Захарова: здание генконсульства РФ повреждено при ударе по Исфахану

Российское Генконсульство в иранском Исфагане получило повреждения 8 марта в результате атаки на администрацию губернатора одноименной провинции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова назвала нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением международного права. По ее словам, Москва требует от всех сторон ближневосточного конфликта строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов и их персонала.

Представитель МИД РФ добавила, что Москва призывает участников конфликта к скорейшему возвращению за стол переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о сроках завершения американо-израильской военной операции против Ирана.

