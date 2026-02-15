РФ с недоумением отреагировала на заявления об атаке на посольство Азербайджана

В министерстве иностранных дел России с недоумением отреагировали на заявления Баку о якобы «преднамеренных» ракетных ударах РФ по посольству Азербайджана в Киеве. Стране сразу дают разъяснения, рассказали РИА Новости в отечественном МИД.

Например, в прошлый раз, 21 ноября 2025 года, послу Азербайджана в Москве во время разговора в МИД РФ выразили сожаление из-за повреждения зданий и территории дипломатической миссии страны на Украине. Отечественные дипломаты отметили, что строение получило урон из-за некорректной работы средств ПВО киевского режима. На здание упала ракета ЗРК Patriot.

Российская сторона сказала азербайджанским коллегам, что во время СВО ВС РФ атакуют законные военные цели противника. Среди них объекты оборонно-промышленного комплекса. Речь идет, в том числе о расположенных в Киеве.

В МИД РФ отметили, что перед ударами проводится тщательное планирование, чтобы не допустить ущерба мирным людям. Учитываются и места расположения дипломатических представительств зарубежных государств.

