РФ на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН

Среди главных тем обсуждений находятся урегулирование на Ближнем Востоке, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество организации с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Постоянный представитель России при ООН отметил, что на месяц председательства Москвы запланированы три основных мероприятия. В частности, 16 июля состоятся дебаты по многостороннему сотрудничеству. Их целью будет построение более справедливого и устойчивого мирового порядка.

На следующий день намечено открытое обсуждение проблемы Ближнего Востока. А 19 июля пройдут дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с региональными организациями.