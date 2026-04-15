РФ и Азербайджан урегулировали вопросы о последствиях крушения самолета AZAL
В соответствии с договоренностями президентов РФ и Азербайджана, достигнутыми в ходе встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, страны пришли к урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением Embraer 190 в 2024 году в результате непреднамеренного действия системы ПВО, сообщает пресс-служба МИД России.
Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года. Тогда самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился возле казахстанского города Актау.
Предпринятые шаги подтверждают стремление государств к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества.
Дипломаты уверены, что поступательное развитие двусторонних связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов всех будет способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества.
Также МИД снова принес глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы.
