Режиссер Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди

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Американский режиссер Оливер Стоун, снявший фильм «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», призвал на слушаниях в конгрессе инициировать новое расследование об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, в том числе роли ЦРУ в этом деле, сообщает РИА Новости .

«…Самое главное — ЦРУ, чьи грязные следы повсюду в этом деле», — сказал», — сказал он.

Джона Кеннеди убили в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Спустя два дня Освальда застрелили в полицейском участке.

Ранее РИАМО рассказывало о версиях убийства американского президента Джона Кеннеди с подробным описанием нестыковок следствия.