Reuters: взрыв произошел на военной базе к югу от Багдада

Взрыв произошел на военной базе Калсу на юге от Багдада, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По информации источников издания, объект используется силами шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

По информации МВД Ирака, в результате взрыва погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Ранее политолог Неймат Халилов выразил мнение, что атаки Израиля по Ирану больше носят символический характер. Он считает примечательным то, что премьер Биньямин Нетаньяху не решился брать ответственность за атаку в целях избежания дальнейшей эскалации в регионе.