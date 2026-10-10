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Reuters: в Майами делегации обсудили «некоторые идеи» по территориям

В ходе прошедших в Майами переговоров по Украине якобы обсуждались «некоторые идеи» по территориальному вопросу. Об этом утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник, пишет РИА Новости .

«Делегации также обсудили „некоторые идеи“ по территориям», — говорится в публикации агентства.

Никаких других подробностей на момент публикации заметки о переговорах не сообщается.

Как ранее сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, на переговорах обсуждалось урегулирование украинского конфликта до наступления зимы.

Помимо делегаций США и Украины, на встрече присутствовали представители Франции, Британии, Германии, Еврокомиссии и НАТО.

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