Reuters узнал о секретном предложении Индии к БРИКС

На предстоящем в 2026 году саммите БРИКС ключевой темой может стать объединение цифровых валют стран-участниц блока. Соответствующую инициативу подготовил Резервный банк Индии (РБИ), направив предложение на рассмотрение правительству страны, пишет «Царьград» со ссылкой на агентство Reuters.

По данным американских журналистов, индийский регулятор призывает к глубокой интеграции национальных цифровых валют внутри БРИКС. Основная задача проекта — формирование альтернативной системы международных платежей, которая позволит снизить зависимость от американского доллара и минимизировать издержки при трансграничных операциях.

Если предложение Индии будет официально утверждено на саммите-2026, оно станет первым реальным механизмом подобного объединения финансовых систем БРИКС. До этого момента дедолларизация обсуждалась преимущественно в контексте увеличения доли национальных валют в расчетах.

Интеграция цифровых активов несет в себе не только экономические, но и серьезные политические риски: США уже выражали обеспокоенность попытками стран БРИКС создать параллельную расчетную инфраструктуру, которая потенциально позволяет обходить действующую долларовую систему и международные санкции.

Аналитики отмечают, что инициатива Индии ложится в общемировой тренд на дедолларизацию. Ранее аналогичные процессы активизировались в странах АСЕАН, где доля доллара в торговом обороте начала сокращаться в пользу региональных активов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.